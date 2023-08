Liverpool tord le cou de Bournemouth, Brighton et Brentford cartonnent

Liverpool 3-1 Bournemouth

Buts : Diaz (28e), Salah (36e), Jota (62e) // Semenyo (3e)

Expulsion : Mac Allister (58e)

Reçu Diaz sur dix.

Après un nul contre Chelsea, Liverpool a décroché son premier succès de la saison ce samedi contre Bournemouth (3-1). Pourtant, les Reds ont totalement foiré leur entame, et de manière spectaculaire. 50 secondes de jeu : intervention ratée de Trent Alexander-Arnold, sortie catastrophique d’Alisson et Jaidon Anthony a poussé le ballon dans le but vide (1ère). Le hors-jeu a sauvé Liverpool sur ce coup, mais pas lorsqu’Antoine Semenyo a envoyé une sacoche dans le petit filet, sanctionnant un ballon perdu par TAA plein axe (0-1, 3e). Signe de la fébrilité de l’arrière-garde rouge, Alisson s’est encore manqué balle au pied et s’en est bien sorti en concédant un simple coup franc (8e). La formation de Jürgen Klopp a finalement fait parler son talent offensif. La barre a tremblé sur une tête de Virgil van Dijk (6e), la pression s’est peu à peu accentuée et l’acrobate Luis Diaz a égalisé grâce à un enchaînement divin (1-1, 28e). Dominik Szoboszlai a ensuite obtenu un penalty. Neto a stoppé le tir de Mohamed Salah, mais l’Egyptien a pu marquer en deux temps (2-1, 36e). Son 187e but avec les Reds, un de plus que Steven Gerrard.

Le portier des Cherries a mis Alexander-Arnold en échec avant la pause (45e), puis une nouvelle fois à l’heure de jeu. Sauf que le renard Diogo Jota a surgi après cet arrêt pour inscrire le but du break (3-1, 62e). Au bon moment puisque Liverpool venait de se retrouver à dix, l’arbitre ayant sorti le rouge pour Alexis Mac Allister, pas à la fête pour sa grande première à Anfield (58e). Neto a privé Jota du doublé (67e), mais Alisson lui a répondu pour éviter une fin de match à suspense (90e+4) et les Reds ont rempli leur mission, en même temps que la recrue Wataru Endō a étrenné son nouveau maillot. Il faudra maintenant confirmer sur la pelouse de Newcastle dimanche prochain, sans Mac Allister, et avec un point d’interrogation sur la présence d’Alexander-Arnold et Diaz, sortis avec un pépin physique.

Une autre paire de manches.

Wolverhampton 1-4 Brighton

Buts : Hwang (61e) // Mitoma (15e), Estupiñán (46e), March (51e, 55e)

Fulham 0-3 Brentford

Buts : Wissa (44e), Mbeumo (66e S.P. et 90e+2)

Expulsion : Ream (64e) pour les Cottagers