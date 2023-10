Pronostic Bournemouth Liverpool : Analyse, cotes et prono du match d’EFL Cup

Liverpool s’en sort à Bournemouth

Pour atteindre ces 1/8es de finale de la Carabao Cup, Bournemouth s’est défait de Swansea et Stoke, soit deux clubs de Championship lors des tours précédents. Ce parcours offre un bol d’air aux supporters des Cherries qui souffrent en Premier League. En effet, la formation située au Sud de l’Angleterre occupe la 17e place de PL, qui est aussi celle de premier non relégable. Les Cherries viennent tout juste de remporter leur premier match le week-end dernier face à Burnley (2-1). Menés au score, les hommes d’Iraola se sont repris pour faire la différence par Billing en seconde période. Si l’objectif du maintien reste numéro 1 chez les Cherries, cette Carabao Cup ne sera peut pas galvaudée.

Vainqueur de cette EFL Cup il y a 2 ans, Liverpool repart à la conquête de titres après une saison blanche. Le technicien allemand, Jurgen Klopp, doit se réjouir du début de saison de ses hommes. En effet, en Europa League, les Reds ont remporté leurs trois rencontres et ont déjà fait un grand pas vers la qualification en 8e de finale. En PL, Liverpool se montre très solide avec un seul revers concédé à Tottenham, dans une rencontre finie à 9 et où la VAR a refusé un but valable aux Reds. Depuis cette désillusion, la bande à van Dijk s’est plutôt bien reprise et s’est notamment tranquillement imposée le week-end dernier contre Nottingham (3-0). Lors de ce match, le milieu hongrois Szoboszlai a de nouveau confirmé son excellente forme en étant l’investigateur de nombreuses offensives et de 2 passes décisives pour Salah et Nunez. Si l’Egyptien est toujours aussi performant, Nunez monte progressivement en puissance avec 6 buts en 12 rencontres. Pour disputer ce match, Klopp ne devrait pas pouvoir compter sur Luis Diaz qui vit un moment très compliqué avec le kidnapping de ses parents. Ce mercredi, le coach allemand devrait effectuer un turnover avec les probables titularisations des Endo, Elliott, Jones, Kelleher, Matip ou Gapko. En forme et 4e de Premier League, Liverpool devrait passer ce tour face à Bournemouth pour intégrer les quarts de finale.

