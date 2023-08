Wataru Endō signe à Liverpool

Inédit : un joueur qui ne signe pas à Chelsea.

Les Reds de Liverpool ont officialisé la signature ce vendredi du milieu défensif Wataru Endō (30 ans). Le joueur japonais, qui compte 50 capes avec sa sélection nationale et était titulaire au Mondial cet été, signe en provenance du VfB Stuttgart pour dix-huit millions d’euros (à la louche). L’ancien joueur de Saint-Trond s’est engagé jusqu’en 2027. Cette recrue était très attendue du côté de Liverpool, qui a vu Fabinho et Jordan Henderson partir en Arabie saoudite cet été.

We have agreed a deal to sign @wataru0209 from VfB Stuttgart on a long-term contract, subject to international clearance and work permit application 🙌🔴

— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2023