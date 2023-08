Mo Salah dépasse Steven Gerrard

Un peu plus dans l’histoire.

En scorant à la 36e minute ce samedi à Anfield contre Bournemouth pour donner l’avantage à Liverpool, Mohamed Salah a passé une barre symbolique : avec 187 pions (en 307 apparitions) en compétitions officielles avec les Reds, le buteur égyptien dépasse l’icône Steven Gerrard et ses 186 réalisations. Il est désormais cinquième au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire du LFC, encore loin des 346 unités de l’immense Ian Rush. Par ailleurs, Salah est, en bonus, désormais directement impliqué dans 200 buts en Premier League (140 pions, 60 passes décisives).

Mohamed Salah's goal was his 200th goal involvement (140 goals, 60 assists) in the Premier League.

He's the 12th different player to hit the landmark and the only current Premier League player with 200+ in the competition.#LIVBOU pic.twitter.com/Ul790mj4Lj

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 19, 2023