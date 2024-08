Araujo quitte le Barça pour rejoindre Bournemouth

Que les fans du PSG se rassurent : Ronald Araujo reste bien au Barça.

Julián Araujo, par contre, n’a jamais eu sa chance à Barcelone. L’espoir mexicain, qui avait un temps vu transfert en Catalogne être annulé pour dix-huit malheureuses secondes, n’a jamais disputé un match avec l’équipe première. La saison dernière, l’attaquant de 23 ans avait été prêté du côté de Las Palmas, où il n’avait inscrit qu’un petit pion en 25 matchs. Insuffisant pour motiver le Barça à le conserver : ce mardi, Bournemouth a officiellement annoncé avoir enrôlé le joueur d’origine étasunienne. Les Cherries ont déboursé près de dix millions d’euros et ont fait signer un contrat de cinq ans au joueur.

Welcome to #afcb, Julián 🤝

He signs a five-year deal with us from Barcelona✍️

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 13, 2024