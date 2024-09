Pronostic Bournemouth Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Bournemouth s’impose à domicile face à Southampton

En clôture de la 6e journée du championnat, Bournemouth reçoit Southampton. Les Cherries évoluent en Premier League depuis plusieurs saisons et ont pour objectif de se maintenir. Cet été, le club a signé un très joli coup en vendant Solanke contre un gros chèque. Pour remplacer l’international anglais, le club a misé sur le Brésilien Evanilson, arrivé de Porto. L’entame de cet exercice est délicate pour les Cherries avec un seul succès obtenu face à Everton (2-3) dernier de Premier League. Lors des autres matchs, Bournemouth a pris des points contre Nottingham et Newcastle. En revanche, les hommes d’Iraola se sont inclinés lors des 2 dernières journées face à Chelsea (0-1) et contre Liverpool (3-0). Si à Anfield, les Cherries n’ont pas de regrets à déplorer, la défaite contre les Blues est frustrante avec le penalty manqué par Evanilson.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Southampton a retrouvé l’élite anglaise cet été. Pour cela, les Saints ont remporté les barrages face à Leeds à Wembley. Le retour est délicat dans une Premier League de plus en plus compétitive. En effet, les partenaires de Lallana ont seulement pris un point lors du nul contre Ipswich (1-1) lors de la dernière journée. Avant cela, Southampton avait perdu face à Newcastle, Nottingham, Brentford et Manchester United. 18e de PL, les Saints sont déjà dans le dur dans cette entame de championnat. À domicile, Bournemouth devrait décrocher une victoire importante face à une formation de Southampton en difficulté.

► Le pari « Victoire Bournemouth » est coté à 1,62 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 162€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Semenyo buteur » est coté à 2,19 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 219€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Bournemouth -Southampton

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Bournemouth – Southampton sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bournemouth – Southampton avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bournemouth – Southampton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Southampton Bournemouth : Analyse, cotes et prono du match de Premier League