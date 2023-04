Pronostic Southampton Bournemouth : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Bournemouth, le coup de clim à Southampton

Cette opposition entre Southampton et Bournemouth intéresse la lutte pour le maintien. En effet, les Saints sont à l’heure actuelle derniers de Premier League avec 4 points de retard sur Leicester, premier club non relégable. Sans victoire lors des 7 dernières journées, Southampton est passé près de l’exploit vendredi dernier en accrochant le nul à l’Emirates face au leader de PL, Arsenal. Lors de cette rencontre, Southampton a parfaitement profité des erreurs des Londoniens pour mener à 2 reprises par 2 buts d’écart, mais voilà, les Saints ont reculé et concédé deux buts dans les dernières minutes (score final 3-3). Malgré ce scénario cruel, ce résultat face au leader devrait redonner du baume au cœur aux partenaires de Romain Perraud dans leur opération maintien. Paradoxalement, Southampton est plus à l’aise loin de ses bases que dans son St Mary’s Stadium. En effet, depuis le début de saison, les Saints se sont seulement imposés à 2 reprises à domicile face à Chelsea (2-0) en tout début de saison et contre Leicester (1-0) début mars, et ont perdu 10 de ses 16 réceptions. Dans l’optique de lutter pour le maintien, la formation du Sud de l’Angleterre avait opéré plusieurs recrutements lors du mercato hivernal avec les arrivées d’Alcaraz, de Sulemana, d’Orsic ou d’Onuachu. Seul le premier donne pour le moment satisfaction aux supporters de son équipe.

En face, Bournemouth occupe la 15e place avec 5 points de plus que le premier relégable, Everton. Les partenaires de Solanke veulent rapidement creuser l’écart pour s’offrir une fin de saison plus tranquille. Bournemouth s’est lancé pleinement dans sa mission maintien depuis quelques semaines avec des résultats intéressants, notamment à la faveur d’un changement d’entraîneur. Malgré des moyens limités par rapport à ses concurrents, le club situé au Sud de l’Angleterre a remporté 4 victoires lors des 8 dernières journées (pour 4 revers). Lors de cette excellente série, les Cherries ont notamment battu des formations comme Liverpool ou Tottenham, mais aussi posé de nombreux problèmes à Arsenal. En revanche, le week-end dernier, les coéquipiers de Neto sont passés au travers face à West Ham en concédant une lourde défaite (0-4). Arrivé cet hiver, l’ancien Lorientais Ouattara participe au redressement des Cherries, lui qui a notamment marqué le but décisif contre les Spurs il y a 10 jours. Âme du club, Solanke retrouve petit à petit ses sensations (5 buts), lui qui a aussi marqué face à Tottenham. Au regard de ce qu’il a démontré lors des dernières rencontres, Bournemouth semble le plus armé pour s’imposer face à une formation de Southampton en grosses difficultés à la maison.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

