Morgan Sanson dézingue Steven Gerrard

Balle perdue.

Interrogé sur son aventure contrastée à Aston Villa sur RMC Sport ce jeudi, le milieu de l’OGC Nice Morgan Sanson, prêté avec une option d’achat par les Villans, n’a pas été tendre avec son ancien entraîneur, Steven Gerrard. Recruté à l’époque pour environ 15 millions d’euros, il avait ciré le banc lors de l’arrivée de la légende de Liverpool.

« Pour parler du choix d’Aston Villa, je me dis que je ne m’étais pas trompé quand je vois où est le club aujourd’hui […] Rien n’a tourné pour moi.Quelque chose là-bas n’allait pas, a déclaré Sanson. Je me suis refait la cerise à Strasbourg (en prêt de janvier à juin 2023). J’étais sûr de moi et de mes qualités mais certaines choses se sont très mal passées avec un coach à Aston Villa, c’était un peu injuste. Le problème, c’est que ce soit Steven Gerrard qui soit arrivé au lieu d’Unai Emery. »

Pourtant « Stevie G » semble être un entraîneur éclairé.

