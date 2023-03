Mais que faisait Gerrard en compagnie de gangsters irlandais ?

En ce week-end de Saint-Patrick à Dublin, Steven Gerrard a défrayé la chronique en s'affichant aux côtés de certains des gangsters les plus dangereux d'Irlande. Une glissade de plus pour l'ancien capitaine des Reds ?

C’est tous les ans la même histoire. La fête de la Saint Patrick est l’occasion de voir défiler à Dublin des stars venues du monde entier. La semaine passée, c’est Patrick Duffy, l’ancien acteur de la série Dallas, qui a été l’invité d’honneur du défilé de la capitale irlandaise. Sur les réseaux sociaux en revanche, l’acteur américain s’est fait voler la vedette par une star du foot : Steven Gerrard. L’ancien capitaine des Reds de Liverpool a passé du bon temps au Black Forge Inn, le pub du double champion MMA Conor McGregor. Sur plusieurs photos publiées sur le compte Instagram de l’établissement, on le voit notamment faire la promotion de la Forged Irish Stout, la marque de bière récemment lancée pour le « Notorious ».

Wow Gerard at The Black Forge Inn w/ @ForgedStout 🖤🤍⚔️ #ForgedArmy pic.twitter.com/2yDmR9KpDJ — The Black Forge Inn (@blackforgeinn) March 17, 2023

Mais ce n’est pas sa présence au Black Forge Inn qui a été le plus remarquée par les médias irlandais. Plusieurs d’entre eux ont noté que durant son week-end sur l’île de James Joyce, celui qui a récemment été démis de ses fonctions d’entraîneur d’Aston Villa a fréquenté sans se cacher des membres de la pègre locale. Des fréquentations qui passent mal en Irlande, le pays faisant face depuis plusieurs années aux ravages provoqués par le cartel Kinahan, l’un des groupes de crime organisé les plus puissants au monde, responsable notamment de l’importation de la cocaïne en Irlande. Ce groupe a été au cœur d’une guerre des gangs sanglante avec le gang rival Hutch. L’affrontement entre ces deux groupes a coûté la vie à 18 personnes entre 2015 et 2021.

Une histoire de belle famille

C’est avec des membres proches du cartel Kinahan que Steven Gerrard a été vu ce week-end. Il a publié en story sur son propre compte Instagram une photo où on le voit dans un taxi avec Nathan Biggie Little, un homme de 25 ans, que le Criminal Asset Bureau (institution irlandaise dont le rôle est de s’attaquer aux avoirs des criminels) considère comme un membre du clan Kinahan. Mais Steven Gerrard a aussi fréquenté plusieurs membres de la famille Byrne, responsable des affaires Irlandaises du clan Kinahan selon le journaliste de l’Irish Daily Miror John Hand : « Plusieurs sources ont révélé qu’il avait passé du temps avec James Jaw Byrne, condamné pour fraude, qui est le père de Liam Byrne, considéré comme le numéro deux du clan Kinahan en Irlande. »

Liverpool football legend Steven Gerrard has been in the company of the father of Kinahan gang boss Liam Byrne during his time in Dublinhttps://t.co/L4jS8Js11X — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) March 21, 2023

Liam Byrne est, lui, le père de Lee Byrne, qui est aujourd’hui le partenaire de Lilly Gerrard, la fille de l’ancien capitaine des Reds. C’est de cette manière que Steven Gerrard aurait rencontré ces personnes. Il est important de noter que ni Lee Byrne, ni Lilly Gerrard ou Steven Gerrard n’ont été impliqués dans des affaires criminelles. Ce n’est en revanche pas la première fois que Steven Gerrard est aperçu en compagnie de membres de la famille Byrne. L’an passé, une vidéo reprise par plusieurs médias irlandais montrait Steven Gerrard en compagnie de Liam Byrne lors d’un appel vidéo. Ce dernier, le beau-père de sa fille, a passé beaucoup de temps en Angleterre ces dernières années pour raison de sécurité. Selon la journaliste du Sunday World Nicola Tallant, référence sur le milieu du crime organisé en Irlande, les liens entre les deux hommes pourraient remonter à beaucoup plus loin : « En 2016, quand le Criminal Asset Bureau a saisi la maison de Liam Byrne, ils ont retrouvé une paire de chaussures de foot signée par Steven Gerrard. On sait que Liam Byrne est un énorme fan de Liverpool, et que même au moment où sa vie était menacée, il se rendait au stade, sur les sièges les mieux placés pour voir des matchs. » Actuellement sans emploi et en quête d’un rebond en Premier League, Steven Gerrard n’avait en tout cas pas besoin de cet épisode spécial de Peaky Blinders à la sauce irish pour se refaire la cerise.

