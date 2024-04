Morgan Sanson pas convaincu par les reports de matchs liés aux Coupes d’Europe

Le nouveau calendrier de la Ligue 1 ne plaît pas à tout le monde.

Vainqueur face à Lorient vendredi soir, l’OGC Nice s’est assuré de terminer le week-end à la cinquième place. Mais le club azuréen a aussi vu sa fin de saison encore chamboulée par des reports liés aux performances françaises en Coupes d’Europe. Il n’a pas joué le week-end dernier face à Marseille, mais le fera mercredi prochain, tandis que la rencontre face au PSG de la 32e journée, initialement prévue le premier week-end de mai, a aussi été reportée, au 15 mai, avec un réel impact sur la fin de saison niçoise.

Interrogé sur ces reports, Morgan Sanson, buteur face aux Merlus, n’a pas caché son étonnement face à cette situation. « C’est clair que c’est bizarre. Je ne dirais pas que c’est pénalisant, mais c’est spécial, a déclaré le joueur passé par Aston Villa. On a un mois, mais en fait on a deux semaines de compétition. On va jouer trois matchs, on va avoir deux semaines, on va rejouer trois matchs la dernière semaine. C’est une première pour nous tous. » Conscient que l’enchaînement des rencontres pourrait jouer sur les résultats de son équipe, en pleine course à l’Europe, il ne se cherche, d’avance, pas d’excuse : « Maintenant, on nous demande d’être sur le terrain à ce moment-là, on va tout faire pour être performant. »

Le président du Havre sera certainement moins conciliant.