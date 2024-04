Ligue 1 : les nouvelles dates des matchs du PSG et de l’OM

Un Multiplex chamboulé.

Dans un communiqué de presse, la direction de la communication de la Ligue de football professionnel a officialisé de nouvelles dates de matchs concernant le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Les deux clubs étant qualifiés pour les demi-finales de Coupes d’Europe, la Ligue des champions pour le premier et la Ligue Europa pour le second, leur calendrier a en effet été aménagé.

Rencontres comptant pour la 32e journée de Ligue 1, Reims-OM et Nice-PSG se joueront ainsi le mercredi 15 mai 2024 à 21h au lieu du premier week-end du mois. Par ricochet, les affiches de la 33e journée Brest-Reims et Nice-Le Havre sont avancés au vendredi 10 mai à la place du samedi.

Pas sûr que ça fasse plaisir à Antoine Kombouaré.