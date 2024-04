Antoine Kombouaré : « La Ligue doit protéger son championnat, la Coupe d’Europe vient après »

Est-ce mieux d’être ridicule sur la scène européenne ou dans l’organisation de son propre championnat ?

Afin de favoriser les performances des clubs français en Coupe d’Europe, la Ligue avait pris en mars la décision de modifier son calendrier. Les matchs du PSG, du LOSC et de l’OM prévus pour ce week-end, respectivement face à Lorient, Monaco et Nice, ont ainsi été décalés au 24 avril prochain. Une décision qui passe mal pour certains clubs, qui estiment que ces changements de calendrier peuvent fausser la fin de championnat.

Questionné à ce sujet ce vendredi en conférence de presse, Antoine Kombouaré a regretté cette décision qu’il ne juge pas dans l’intérêt du collectif. « La Ligue veut aujourd’hui protéger les clubs qui font les Coupes d’Europe, mais il ne faut pas affaiblir ou mettre en difficulté les clubs qui jouent le maintien, a expliqué l’entraîneur du FC Nantes. Alors chacun défend ses intérêts, mais il faut que la Ligue défende la Ligue 1 avant tout. Vous pouvez protéger les clubs qui font la Coupe d’Europe : vous pouvez jouer le vendredi, le samedi ou le dimanche. Mais vous devez jouer le week-end. »

Le président du Havre, Jean-Michel Roussier, avait notamment expliqué être prêt à tout pour empêcher le report du match du HAC face au PSG en cas de qualification des Parisiens pour les demi-finales, tout simplement car cela voudrait dire que son équipe enchaînerait ensuite trois matchs contre Nice, Paris et Marseille. Une situation pour laquelle compatit Kombouaré, qui lutte aussi contre la relégation avec les Canaris : « Pour les clubs qui jouent le maintien et qui doivent jouer trois matchs en une semaine, c’est compliqué. En jouant à ce jeu, comment on fera en fin de saison ? On sait que les matchs des deux dernières journées doivent se jouer en même temps. La Ligue s’est mise en difficulté. Elle doit protéger son championnat, la Coupe d’Europe vient après. »

Kombouaré, porte-parole des clubs qui galèrent.

Anthony Knockaert n’a toujours pas digéré l’élimination en Coupe de France