Ça sent le Roussi(er).

Quatorzième avec deux petits points d’avance sur le barragiste Lorient, Le Havre va devoir cravacher pour conserver sa place en Ligue 1. Une lutte intense, dans laquelle les Normands ne comptent rien lâcher, comme l’a montré leur président Jean-Michel Roussier en taclant la compo du PSG face au relégable Clermont (1-1). Le dirigeant havrais en a remis une couche au sujet d’un potentiel report de son match au Parc des Princes, prévu à la fin du mois d’avril.

« La Ligue m’a informé que pour le cas où le PSG – ce que je leur souhaite sincèrement – passerait l’étape Barcelone et jouerait une demi-finale, le match contre Le Havre (31e journée) serait peut-être décalé entre la 33e et la 34e journée, explique-t-il sur RMC. J’ai dit à la Ligue : “Vous rêvez, vous pensez que dans la situation dans laquelle on est, je vais accepter de faire un déplacement à Nice, puis au Parc avant de recevoir l’OM ? Vous êtes fous !” […] Il n’en est pas question. »

« Il y aura tous les recours et croyez-moi que j’épuiserai tous les recours. S’il faut qu’il y ait une équipe de moins de 17 ans comme à l’époque, il y aura une équipe de U17, appuie-t-il. J’ai beaucoup de respect pour le PSG, un grand respect pour Luis Enrique, et croyez-moi, c’est sincère. Mais je ne peux pas accepter que le PSG décide seul de l’issue du championnat pour les mal classés. »

Jean-Michel agacé.

