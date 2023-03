Liverpool désintègre Manchester United

Liverpool 7-0 Manchester United

Buts : Gakpo (43e, 50e), Núñez (47e, 75e), Salah (66e, 83e) et Firmino (88e) pour les Reds

Avant le coup d’envoi, ce dimanche après-midi à Anfield, Liverpool et Manchester United étaient sur des dynamiques similaires en Premier League : trois victoires, un nul et une défaite sur les cinq dernières journées. Mais le duel féroce annoncé n’a finalement jamais eu lieu. En démonstration, les Reds ont atomisé les Red Devils (7-0) et envoyé un message fort dans la course à la Ligue des champions. Un retour extrêmement brutal sur terre pour les hommes d’Erik ten Hag, une semaine après le succès en finale de League Cup contre Newcastle.

Le show Gakpo

Si les vingt premières minutes sont à mettre au crédit de Liverpool, plus dominateur, ce sont pourtant les Mancuniens qui font passer les premiers frissons. D’une frappe enroulée du gauche, Antony fait chauffer une première fois les gants d’Alisson Becker (9e), Bruno Fernandes claque une tête qui rase le poteau des Reds (26e), et Diogo Dalot tente une nouvelle tête sans inquiéter le portier brésilien (33e). Pas assez convaincant pour faire vaciller Liverpool qui répond du tac au tac d’une frappe d’Andrew Robertson repoussée par Lisandro Martínez (22e). Puis, juste avant la pause, la délivrance : une magnifique ouverture du latéral écossais pour Cody Gakpo qui efface Raphaël Varane d’un crochet foudroyant avant de nicher le ballon dans le petit filet opposé de David de Gea, impuissant (1-0, 43e). Le Néerlandais, arrivé cet hiver sur les bords de la Mersey, récidive au retour des vestiaires après un décalage de Mohamed Salah avant d’entourlouper De Gea d’un sublime ballon piqué en angle fermé (3-0, 50e) afin, déjà, de plier la rencontre.

7 – Liverpool have recorded their biggest ever competitive win against Manchester United (7-0), surpassing their previous best which was set back in October 1895 (7-1 in the second tier). Rout. pic.twitter.com/u0MR5z07US — OptaJoe (@OptaJoe) March 5, 2023

Le Kloppisme est de retour

Car, au moment du doublé de Gakpo, les Reds sont déjà sur une autre planète, Darwin Núnez reprenant victorieusement de la tête, quelques secondes plus tôt, un centre puissant de Harvey Elliot (2-0, 47e). La gifle va même tourner à l’humiliation dans la dernière demi-heure, comme si les Reds étaient en mission pour rappeler à leurs adversaires du soir que le chemin à accomplir pour jouer le titre est encore long : Salah, inarrêtable depuis quelques semaines, envoie un boulet de canon sous la barre de De Gea depuis l’entrée de la surface (4-0, 66e), Núñez s’offre un doublé, encore de la tête, sur un centre de Jordan Henderson, avant que Salah, encore lui, n’imite son coéquipier en tirant profit d’un cafouillage dans la surface mancunienne (6-0, 83e). La déferlante rouge semble infinie, et jusqu’aux derniers instants, les hommes de Jürgen Klopp s’attellent à faire vivre un enfer à Marcus Rashford et ses coéquipiers qui subissent un dernier pion du futur ex-Liverpuldien Roberto Firmino, létal dans la surface de vérité (7-0, 88e). L’humiliation est totale : jamais le Derby of England n’avait accouché d’un score aussi large. Heureusement pour MU, celui-ci est arrivé au cours d’une saison manquée par son rival.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson – Elliot (Jones, 85e), Fabinho (Milner, 79e), Henderson (Bajčetić, 78e) – Salah, Gakpo (Firmino, 79e), Núñez (Jota, 78e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

MU (4-2-3-1) : de Gea – Dalot, Varane, Martínez (Malacia, 77e), Shaw – Casemiro (Sabitzer, 77e), Fred (McTominay, 58e) – Antony, Weghorst (Garnacho, 58e), Fernandes – Rashford (Elanga, 85e). Entraîneur : Erik ten Hag.

