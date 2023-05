Dango Ouattara : « J'étais parti pour faire une année complète à Lorient »

Un truc de Dango.

Parti de Lorient pour atterrir à Bournemouth cet hiver à la surprise générale pour un montant record, Dango Ouattara s’est rapidement adapté au championnat anglais et fait aujourd’hui le bonheur des supporters des Cherries. Avant de défier Manchester United, le Burkinabé s’est livré dans les colonnes d’Ouest-France sur son transfert : « On faisait une très bonne partie de saison, et le foot en a décidé autrement. Je me suis retrouvé ailleurs. À la base, j’étais parti pour faire une saison complète avec Lorient. Cela ne s’est pas passé comme je l’avais imaginé. C’est un choix qui a été fait entre les différentes parties. »

Les différentes parties, justement, avaient un certain intérêt commun, puisque Bill Foley, propriétaire de Bournemouth, était devenu actionnaire minoritaire des Merlus peu avant cette transaction. « Je ne crois pas qu’il y a un lien avec mon transfert, parce que le projet de Bournemouth me convenait dès le départ », estime néanmoins Ouattara. « Je ne m’attendais pas à vivre cela en un temps très resserré. Parfois, cela cogite un peu dans ma tête. Je me dis qu’un truc s’est passé, parce que la saison dernière, je jouais simplement des bouts de matchs. Mais dans le football, tout peut aller vite lorsque vous faites bien les choses sur le terrain. Cela ne m’a pas déstabilisé. Il faut simplement rester focus sur les objectifs sportifs et ne pas trop penser au prix du transfert », rejoue celui qui est devenu le deuxième Burkinabé de l’histoire à jouer en Premier League, après Bertrand Traoré.

En attendant le retour d’Issa Kaboré à Manchester City ?

