Pronostic Arsenal Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal domine Fulham

Depuis la fin du règne Wenger, où le Français avait habitué ses supporters à disputer la Ligue des champions chaque saison, Arsenal devait se contenter de miettes avec une Carabao ou une FA Cup comme gage de consolation. Maître à jouer du Français, Mikel Arteta a ensuite appris son rôle d’entraîneur auprès de Pep Guardiola. Le technicien espagnol est actuellement en train de bâtir une équipe très compétitive dans le nord de Londres. L’an passé, les Gunners ont été tout proches de remporter le titre, mais ont payé leur manque d’effectif face à une formation de City qui disposait d’un groupe bien plus étoffé. Lors du mercato estival, l’équipe londonienne s’est attachée à se renforcer et n’a pas hésité à sortir le chéquier avec Havertz, Rice, Timber ou Raya. Victorieux du Community Shield face à City en tout début de saison, Arsenal vient également de remporter ses 2 premiers matchs de championnat face à Nottingham à domicile (2-1) et surtout à Crystal Palace (0-1) où il n’est jamais simple de se déplacer. Cette victoire confirme les progrès accomplis par cette formation qui est capable de s’imposer, même lorsqu’elle ne joue pas son meilleur football. Expulsé contre les Eagles, Tomiyasu manquera la réception de Fulham, comme Timber gravement blessé.

De son côté, Fulham a tranquillement assuré son maintien la saison dernière. Le travail effectué par le coach portugais Marco Silva porte ses fruits sur les bords de la Tamise. Ces derniers jours, les Cottagers ont perdu leur meilleur buteur Mitrovic qui a succombé aux convoitises de l’Arabie saoudite. Pour compenser ce départ, Fulham a recruté le Mexicain Raul Jimenez de Wolverhampton, mais aussi le défenseur Bassey de l’Ajax. Pour son premier match, le club londonien s’est imposé à Everton (0-1), mais est passé au travers lors de la réception d’une équipe de Brentford (0-3) toujours compliquée à jouer. L’expulsion du capitaine Ream n’a pas aidé dans le résultat final. Ce samedi, Arsenal devrait montrer l’écart qu’il existe entre les 2 formations en s’imposant tranquillement face aux Cottagers.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

