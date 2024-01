Pronostic Fulham Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de EFL Cup

Liverpool fait le job à Fulham

Habitué à faire l’ascenseur ces dernières saisons, Fulham dispute pour la 2e année consécutive la Premier League. L’an passé, le club londonien a réalisé un exercice très intéressant, puisqu’il avait fini dans le ventre mou du classement. Actuellement, les Cottagers sont en 13e position, mais possèdent 8 points d’avance sur le premier relégable, Luton. L’objectif principal de Fulham est de conserver sa place en PL. Toutefois, les hommes de Silva veulent également atteindre la finale de cette Carabao Cup. Battu lors du match aller à Anfield (2-1), le club londonien est dans l’obligation de s’imposer lors de cette manche retour pour aller à Wembley. Depuis sa défaite à Liverpool, Fulham a disputé un seul match à Stamford Bridge face à Chelsea (défaite 1-0). Pour tenter de renverser le score, les Cottagers comptent sur Jimenez, Willian, Wilson ou Pereira.

En face, peu d’observateurs voyaient Liverpool être compétitif pour le titre cette saison. En effet, l’été dernier, Klopp a totalement changé son milieu de terrain avec l’arrivée de plusieurs jeunes joueurs. En commençant bien la saison, les Reds ont pris confiance et se retrouvent désormais en tête du championnat avec 5 points d’avance sur Man City, Arsenal ou Aston Villa. En plus de leur excellent parcours en Carabao Cup, les hommes de Klopp sont à 90 minutes d’une finale de Carabao Cup. Qualifié pour le prochain tour de la FA Cup, Liverpool disputera également les 8es de finale de la Ligue Europa. Le week-end dernier, les partenaires de Konaté ont livré une prestation solide à Bournemouth (0-4) avec des doublés de Jota et Nunez. Privé pour ce match de Salah, Trent Alexander Arnold, Tsimikas, Thiago, Szoboszlai ou Robertson, Liverpool a montré que ses jeunes avaient du talent avec Bradley, Elliott ou Clark. Sur sa dynamique, Liverpool devrait profiter des risques pris par Fulham pour contrer les Cottagers et se qualifier pour la finale de la Carabao Cup.

Liverpool retourne Fulham