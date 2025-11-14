La FFF à la recherche de diffuseurs pour la Coupe de France

La Coupe budgétaire.

Ce vendredi, la Fédération française de football (FFF) a lancé un appel d’offres pour diffuser les quatre prochaines éditions de la Coupe de France, selon L’Équipe. Ce n’est pas nouveau, la compétition connaît une baisse d’intérêt depuis plusieurs années, alors du côté des potentiels diffuseurs, ça ne bouscule pas au portillon.

L’offre se veut attractive, elle est composée de cinq lots dont un pour la Coupe de France féminine et quatre pour l’épreuve masculine. Valorisés à hauteur de 22 millions d’euros en 2022, les droits sont, eux aussi, en forte baisse, réduits à 12 millions d’euros lors du dernier renouvellement.

beIN Sports pourrait se retirer de la course

Les deux diffuseurs actuels, France Télévisions et beIN Sports, avaient repoussé la première consultation pour se concentrer tous deux sur le renouvellement des droits du Tournoi des Six Nations (acquis jusqu’en 2029) et sur les droits de Ligue 1.

Pas de forte concurrence à prévoir donc, sachant que beIN Sports pourrait même se retirer de la course. Dans une interview donnée aux Echos, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte a indiqué que le groupe souhaitait faire des économies : « En 2026, quoi qu’il arrive, mon objectif est d’arriver à zéro déficit […] Et pour cela, des choix difficiles s’imposent à nous. »

Même les seize victoires du PSG n’auront pas réussi à raviver la flamme…

