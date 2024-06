La CONMEBOL colle un match de suspension à Lionel Scaloni et Ricardo Gareca

La CONMEBOL, ça ne rigole pas.

Déjà qualifiée pour les quarts de finale de la Copa América, l’Argentine savait qu’elle devrait faire sans Lionel Messi pour son dernier match de poules face au Pérou ce samedi. Mais elle a appris une autre nouvelle : elle sera aussi privée de son sélectionneur, Lionel Scaloni, qui a écopé d’un match de suspension donné par la CONMEBOL. La raison ? Les joueurs de l’Albiceleste sont revenus en retard des vestiaires après la mi-temps lors de leur premier match contre le Canada (2-0).

Même sanction pour Ricardo Gareca, le sélectionneur chilien, qui manquera donc le match des siens face au Canada, absolument décisif qui plus est puisque le Chili a besoin d’une victoire pour se qualifier. Selon l’instance, Gareca aurait pris trop de temps après la mi-temps du match précédent face à l’Argentine (1-0) pour faire entrer un joueur. En violant les articles 104 et 145 du règlement du tournoi, qui concernent l’arrivée sur le terrain « après l’heure prévue pour le début ou la reprise du match », les deux nations ont en plus écopé de 15 000 dollars d’amende chacune.

Ça fait cher le changement.

