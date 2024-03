Pronostic Fiorentina Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina bougée par une Roma en pleine bourre

Souvent aux portes des places européennes, la Fiorentina ne parvient toujours pas à passer un cap dans le championnat italien, accusant une irrégularité chronique. En dépit des succès importants glânés à domicile face à la Lazio (2-1) et Frosinone, les Toscans ne parviennent que trop rarement à enchaîner les belles prestations, enregistrant trois nuls et quatre défaites sur les 9 derniers matchs de Serie A. Cette semaine, la Viola a dû batailler pour remporter le match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence contre le Maccabi Haifa (3-4), restant alors toujours invaincue en Europe cette saison. Dans le même temps, la Fio reste en lice en Coupe d’Italie et affrontera l’Atalanta en demi-finale dans quelques jours. Difficile alors de savoir dans quel état nous retrouverons cette formation toscane qui peut revenir à 2 points de son adversaire du soir en cas de succès.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Si l’on ne compte pas sa défaite face aux presqu’invicincibles de l’Inter début février (2-4), la formation romaine a effectué un 6/6 en Serie A depuis le départ de son technicien portugais. Dans le même temps, les désormais protégés de la légende du club De Rossi ont d’abord validé leur billet pour les 1/8 de finale d’Europa face au Feyenoord, avant de prendre une énorme option sur un potentiel quart de finale en écrasant Brighton à domicile jeudi dernier (4-0). A l’image d’un Paolo Dybala retrouvé, auteur d’un triplé face au Torino (3-0), les Romains continuent leur remontée au classement sans crier gare, accrochant la 5e place avant cette rencontre. Ils pourraient alors poser de gros problèmes à la Fiorentina ce dimanche, pouvant revenir à un point de Bologne en cas de défaite des hommes de Thiago Motta opposés aux ogres de l’Inter.

► Le pari « Match Nul » est coté à 3,15 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 315€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Dybala buteur » est coté à 3,10 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 310€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Fiorentina – Roma : – 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Fiorentina AS Roma encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

La Roma arrache un nul miraculeux face à la Fiorentina