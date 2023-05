Ikoné et la Fiorentina retournent la Roma

Fiorentina 2-1 Roma

Buts : Jović (85e) et Ikoné (88e) pour les Florentins // El Shaarawy (11e) pour les Giallorossi

Quelques jours avant leur finale respective de Coupe d’Europe, la Fiorentina et la Roma se retrouvaient pour cette 37e journée.

Et trois jours après leur revers en finale de Coppa Italia, les Florentins se sont relancés en s’imposant 2-1. Un succès qui s’est dessiné dans les ultimes minutes, les locaux renversant les visiteurs lors des derniers instants. La tête à l’Europe, c’est en tout cas ce que laisse penser l’important turn-over réalisé par les deux équipes au coup d’envoi. Mais alors que la Fiorentina domine, les Romains exploitent de la meilleure des manières leur contre-attaque : sur une magnifique ouverture de Belotti, Solbakken trouve d’une tête judicieuse El Shaarawy qui ouvre la marque pour son septième but de la saison en championnat (0-1, 11e). Dès lors, les Giallorossi sont bien décidés à faire le dos face à une Viola qui multiplie les séquences offensives sans parvenir à se montrer vraiment dangereuse. Cette stérilité est proche de se faire sanctionner à plusieurs reprises, mais les Florentins peuvent compter sur un Martínez salvateur sur sa ligne (28e) et un Cerofolini auteur de plusieurs parades décisives. Sur une magnifique frappe d’El Shaarawy (44e), par exemple.

Les minutes défilent, la Viola domine outrageusement… Mais peine toujours à se procurer de véritables occasions, face une solide muraille romaine. Sauf que celle-ci, à force de reculer, finit par craquer dans le money time : en trois minutes, la Roma voit ainsi son adversaire du jour se transcender. Sur un long ballon, Mandragora parvient d’abord à prendre le dessus sur Llorente et Mancini dans un duel aérien pour trouver Jović qui égalise (1-1, 85e). En confiance, les Florentins passent ensuite la vitesse supérieure : sur un excellent travail de Terzić dans le couloir, Kouamé décale Ikoné qui profite de la passivité défensive adverse pour délivrer les siens (2-1, 88e). Une remontada à la sauce toscane synonyme de très mauvaise opération pour la bande de Mourinho, qui voit le top 4 s’éloigner dangereusement.

Heureusement qu’il reste l’Europa League…

Fiorentina (4-3-3) : Cerofolini – Biraghi (Terzić, 46e), Igor, Martínez (Milenković, 46e), Venuti (Dodô, 62e) – Duncan (Kouamé, 76e), Mandragora, Barák – Saponara (Sottil, 61e), Jović, Ikoné. Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Roma (3-4-2-1) : Svilar – Llorente, Smalling (Mancini, 46e), Bove – El Shaarawy (Çelik, 46e), Tahirović, Missori, Zalewski (Abraham, 80e) – Wijnaldum (Cristante, 60e), Solbakken (Ibañez, 71e) – Belotti. Entraîneur : José Mourinho.

