Après quatre ans et demi sous les couleurs de la Roma, Nicolò Zaniolo a plié bagage. En conflit avec la direction, les supporters et surtout José Mourinho, l’international italien laisse derrière lui un arrière-goût d’inachevé.

« Je suis venu ici et vous m’avez accueilli comme si j’étais chez moi. Trop de choses ont été dites sur moi, mais c’est l’heure de se dire au revoir. Je veux vous dire une chose : c’était un honneur. » Sur son compte Instagram, Nicolò Zaniolo a rendu un dernier hommage à la Roma. Après quatre saisons et demie passées et plus de 128 matchs joués, le milieu italien quitte la cité du Colisée par la petite porte. Une aventure couronnée au printemps dernier par le sacre en Ligue Europa Conférence des Giallorossi qui étaient orphelins de trophées depuis plus de quatorze ans. Une compétition que le numéro 22 illuminera, en inscrivant notamment le but de la finale face à Feyenoord (1-0).

Seulement voilà, un certain José Mourinho a commencé à s’agacer des caprices de l’enfant prodige, notamment concernant ses envies de départ lors de ce mercato hivernal. Une relation qui s’est irritée, et à ce petit jeu, c’est toujours le Special One qui gagne. Si, dans un premier temps, le tacticien portugais était venu à son secours lorsque les tifosi romains l’avaient copieusement sifflé après une victoire en Coupe d’Italie face au Genoa (1-0), le soixantenaire avait quelques jours plus tard décidé de l’écarter du groupe avant un déplacement sur la pelouse du Napoli (2-1) : « Malheureusement, j’ai toujours raison. Pourquoi malheureusement ? Parce que Zaniolo me dit que depuis un mois, il souhaite partir et ne plus porter les couleurs de la Roma. » Le départ était donc inéluctable pour le natif de Massa. Après les transferts avortés à Milan puis Bournemouth, l’international italien a mis le cap sur la Turquie et Galatasaray.

Les croisés tu connais

Retour à l’été 2018 lorsque la Roma prépare sa mue. Après les départs de cadres comme Nainggolan, Alisson ou encore Strootman, les dirigeants romains vont décider de miser sur la jeunesse : Patrick Schick, Justin Kluivert, Bryan Cristante et donc Nicolò Zaniolo. Ce dernier débarque alors dans la capitale sur la pointe des pieds, mais les attentes sont déjà nombreuses. Et dès sa première saison, le gaucher va s’imposer comme un élément essentiel de cette Roma. À vitesse grand V, l’ancien joueur de l’Inter Milan (où il n’a joué aucun match avec l’équipe professionnelle) franchit les étapes et connaît ses premières sélections avec la Nazionale en mars 2019. L’Italie pense alors avoir dans ses rangs le futur grand trequartista de sa sélection, à commencer par Roberto Mancini : « Zaniolo est jeune et talentueux. Il a d’énormes qualités qui lui permettront d’être un milieu de classe mondiale dans les prochaines années. »

Leader technique de cette Roma, le Toscan va pourtant exploser en plein vol. En moins d’un an, Zaniolo va subir deux ruptures des ligaments croisés, la première de janvier à juillet 2020, la seconde de septembre de la même année à mai 2021. Deux coups de massue qui vont freiner son ascension, mais surtout vont l’empêcher de disputer l’Euro 2020 avec la Nazionale. En l’espace de ces quatre ans et demi à Rome, l’international italien aura manqué pas moins de 86 matchs pour cause de blessure. Souvent touché, mais jamais coulé, Nicolò Zaniolo parviendra à se relever, en témoigne son exercice 2021-2022 convaincant, notamment en C4. Outre son but inscrit en finale, il roulera sur la compétition (avec notamment un triplé en quarts de finale face à Bodø/Glimit) et sera l’un des grands artisans de l’épopée romaine.

Néanmoins, sa fragilité physique n’a pas été le seul frein à sa progression. Son attitude désinvolte a aussi souvent été pointée du doigt, pas uniquement pas José Mourinho et les tifosi romains. Le gamin formé à la Fiorentina s’était attiré les foudres de Roberto Mancini, qui avait décidé de se passer de lui en septembre dernier pour son attitude irrespectueuse avec son grand ami Moïse Kean lors du Championnat d’Europe U21. Justement, le sélectionneur italien de cette catégorie , Luigi Di Biagio, avait énormément de mal avec le milieu romain : « Il ne comprend rien de ce qu’on dit. Je l’ai envoyé en tribune lors d’un match, je pensais qu’il avait réfléchi, mais non », fustige l’ancien joueur de l’Inter Milan dans un audio WhatsApp, avant de conclure : « Tout le monde se rend compte maintenant que j’avais raison, mais c’est problématique. Il ne comprend rien. » Immature physiquement et mentalement donc, c’est peut-être ce qui a joué des tours à Nicolò Zaniolo.