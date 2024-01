Alerte : L’AS Roma se sépare de José Mourinho

En décembre, José Mourinho réaffirmait son envie de rester à Rome…

Mais la belle histoire n’aura pas duré. Ce mardi matin, l’AS Roma a annoncé, à travers un communiqué, se séparer de son entraîneur. L’annonce fait suite aux mauvais résultats des Romains (9es de Serie A) ces dernières semaines avec la défaite sur la pelouse du Milan (3-1) qui a sonné le glas de la relation entre les Giallorossi et le Special One. L’élimination en quarts de finale de la Coppa Italia, le 10 janvier dernier face au rival de la Lazio (1-0), n’aura pas aidé. Les rumeurs annoncent Daniele De Rossi pour succéder au Portugais.

🚨🟡🔴 Daniele De Rossi, top of the list at AS Roma to replace José Mourinho as new head coach.

🇵🇹 Decision on José Mourinho leaving the club has been made by the owners, Friedkin family. pic.twitter.com/SdLA05UkAT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2024