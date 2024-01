La Lazio s’adjuge le derby et atteint le dernier carré de la Coppa

Lazio 1-0 AS Roma

But : Zaccagni (51e, sp) pour les Biancocelesti

Exclusion : Pedro (90e+7) côté Lazio // Azmoun (90e+10) côté Roma

Rome is Blue and White !

Dans un Derby animé et tendu, la Lazio est parvenue à l’emporter (1-0) face à la Roma grâce à un penalty transformé par Zaccagni. Les Biancocelesti éliminent leurs cousins et filent dans le dernier carré de la Coppa Italia, où ils retrouveront la Juve ou Frosinone, qui s’affrontent ce jeudi.

Un derby della Capitale qui débute tambour battant. Deux formations qui se rendent coup pour d’emblée, mais ni les hommes de Sarri, ni ceux de Mourinho ne parviennent à se procurer de véritables occasions. S’ensuit alors un long round d’observation, la Roma fait le jeu mais bute sur une Lazio sérieuse et disciplinée qui défend en avançant.

C’est au retour des vestiaires que les Biancocelesti lancent les hostilités. Felipe Anderson déborde et centre pour Vecino qui contraint Rui Patrício à réaliser une parade réflexe (47e). Face à une Roma encore endormie, la Lazio obtient un penalty suite à un vilain geste de Kristensen sur Castellanos. Zaccagni s’en charge et ouvre la marque (1-0, 51e). En confiance, la bande à Guendouzi est proche de doubler la mise avec Vecino mais la reprise du milieu uruguayen passe juste à côté (57e). Les Giallorossi courent après le score et multiplient les offensives mais, comme lors du premier acte, ont toutes les peines du monde à perforer la muraille des Aquile. La fin de match se termine en round de boxe avec deux exclusions de Pedro (90e+7), puis Azmoun (90e+10). On attend la réaction de José Mourinho…

Lazio (4-3-3) : Mandas – Marušić, Romagnoli, Patric, Lazzari (Pellegrini, 68e) – Vecino, Cataldi (Rovella, 68e), Guendouzi – Zaccagni (Pedro, 68e), Castellanos (Isaksen, 77e), Anderson. Entraîneur : Maurizio Sarri.

AS Roma (3-5-2) : Patrício – Huijsen (Belotti, 81e), Mancini, Kristensen – Zalewski (Spinazzola, 58e), Bove (El Shaarawy, 76e), Paredes, Cristante, Karsdorp (Azmoun, 58e) – Lukaku, Dybala (Pellegrini, 46e). Entraîneur : José Mourinho.

