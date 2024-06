Steven Gerard signe à Rennes

Va-t-il porter un maillot rouge toute sa carrière ?

Le jeune bulgare Steven Gerard Gaote signe à Rennes, comme l’a annoncé le journal L’Équipe, confirmant une information du scout Petar Petrov. L’ailier né en 2008 arrive en provenance du Levski Sofia, récent cinquième de la Parva Liga bulgare. International bulgare des moins de 17 ans, il n’a pas joué de match officiel avec son désormais ancien club, et signe son premier contrat professionnel avec le club breton.

What a goal by Steven Gerrard Gaote 🇧🇬 2008 born attacker with a beauty for Bulgaria today 👏

— TheSecretScout (@TheSecretScout_) October 25, 2023