Angeliño a enfin trouvé un club fixe

Le globe-trotteur a peut-être trouvé une maison, enfin.

Après trois prêts de suite, Angeliño a enfin l’occasion de poser ses valises pour un semblant de continuité. Le média espagnol Relevo affirme que l’AS Roma a activé l’option d’achat incluse dans l’accord de prêt passé avec le RB Leipzig. L’opération s’élève à cinq millions d’euros pour un contrat allant jusqu’en 2027.

Angeliño est arrivé en même temps que Daniele De Rossi, venu sur le banc du club romain après le licenciement de José Mourinho en janvier dernier. L’entraîneur italien apprécie beaucoup le joueur, le titularisant à 16 reprises sur 16 matchs possibles en Serie A et aurait beaucoup appuyé cette décision. Angeliño signe donc dans un nouveau club et peut enfin espérer y rester plus qu’une saison, ce qui n’est jamais arrivé dans sa carrière. La Roma s’assure un renfort à moindre coût, choisi par son entraîneur et a finalisé l’opération très rapidement pour faire face à l’intérêt prononcé de Bournemouth et de son coach Andoni Iraola. Le club anglais avait tenté de le recruter ces derniers jours, mais l’intention du joueur a été de continuer en Italie, comme le rapporte Relevo.

Et fait donc une croix sur un possible prêt au FC Lorient, partenaire des Cherries. Dommage…