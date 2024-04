Daniele De Rossi confirmé sur le banc de la Roma

On ne peut pas dire que José Mourinho manque vraiment à la Roma.

Le club de la Louve a confirmé ce jeudi Daniele De Rossi dans ses fonctions d’entraîneur pour la saison prochaine. Les propriétaires des Giallorossi, Dan et Ryan Friedkin, ont annoncé eux-mêmes la nouvelle dans un communiqué. « Après avoir rencontré Daniele De Rossi hier après-midi, nous sommes ravis d’annoncer qu’il continuera d’être l’entraîneur principal de l’AS Roma après cette saison, ont expliqué les deux hommes. Nous ne pourrions être plus heureux de construire un projet à long terme avec Daniele. » Il a été précisé que les détails de la prolongation arriveront dans les prochains jours.

Après l’éviction de Mourinho en janvier dernier, De Rossi a débarqué sur le banc de la Roma avec un contrat jusqu’à la fin de la saison. Depuis son arrivée, la Louve revit, ayant remporté huit de ses onze matchs de championnat et n’ayant perdu que deux rencontres en trois mois (contre l’Inter en Serie A et contre Brighton en Ligue Europa). Les Romains sont aujourd’hui cinquièmes, à la lutte avec l’Atalanta pour arracher un ticket pour la Ligue des champions et en ballottage favorable pour rejoindre le dernier carré de la C3 après son succès sur la pelouse de l’AC Milan.

Le nouvel empereur de Rome.

