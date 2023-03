Zaccagni libère la Lazio face à la Roma

Lazio 1-0 Roma

But : Zaccagni (65e) pour les Biancocelesti

Expulsion : Ibañez (32e) pour les Giallorossi

La Roma s’est définitivement mise au MMA.

La Lazio a disposé de son rival giallorosso, pour empocher le 158e derby romain (1-0) et ravir – momentanément – le deuxième strapontin de Serie A à l’Inter. Bien campée dans ses 30 derniers mètres en première période, la Roma n’a pas pesé lourd. Cette première période, justement, est surtout marquée par les contacts et interventions rugueuses, propres à l’enjeu et à l’électricité de la rencontre. Et manque de pot pour José Mourinho & cie, l’électricité est surtout dans les guiboles de Felipe Anderson et de Pedro, tandis que Rui Patrício sera l’homme providentiel d’une Roma qui se complique la vie dès la 35e, lorsqu’Ibañez reçoit sa seconde biscotte (obstruction grossière sur SMS).

La Lazio pousse, mais sans réellement impressionner, jusqu’à la violente frappasse sortie du cou-de-pied de Luis Alberto, détournée par Patrício (53e). Le Portugais ne peut plus rien faire, en revanche, face à l’enroulé pied droit de Mattia Zaccagni, venu trouver son petit filet opposé (1-0, 65e). Au marquage, Nicola Zalewski est resté dans les starting-blocks. Le neuvième caramel de la saison pour l’ailier gauche (soit autant que Ciro Immobile) sera le seul de la soirée, malgré la fausse joie des Romains, sur un long coup franc malencontreusement dévié dans ses buts par Nicolò Casale, devant Ivan Provedel (69e). Chris Smalling, hors jeu sur sa remise pour Tammy Abraham, est à l’origine de la révision VAR en faveur de la Lazio. Impuissante malgré un timide sursaut sur le gong, la Roma sort de l’Olimpico bredouille, et pointe au cinquième rang, devant Milan.

Deux sur deux pour la Lazio dans les derbys cette saison.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marušić, Casale, Romagnoli, Hysaj – S. Milinković-Savić, Cataldi, Luis Alberto – Pedro (Bašić, 89e), F. Anderson, Zaccagni (Cancellieri, 81e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

Roma (3-4-2-1) : Rui Patrício – Mancini, Smalling, Ibañez – Zalewski, Cristante, Wijnaldum (Matić, 67e), Spinazzola – Dybala (D. Llorente, 47e, El Shaarawy, 78e), Pellegrini (Solbakken, 84e) – Belotti (Abraham, 67e). Entraîneur : José Mourinho.

