Braquage à l’italienne pour la Roma face à la Real Sociedad

Côté basque, on s’impatiente, et Brais Méndez envoie centre sur centre dans la boîte, histoire de trouver une tête txuri-urdin qui pourrait libérer les siens. Plus grand que tout le monde, Sørloth purge deux caviars de l’Espagnol, alors qu’il était seul au point de pénalty (47e puis 55e). Le capitaine Oyarzabal manque même l’immanquable sur un corner qu’il coupe en deux fois : la première frappe termine sur Patricio, la seconde sur la transversale (67e). Dernière tentative de centre-tête avec cette fois-ci Zubeldia pour rater sa reprise (74e). La rencontre finit évidemment sur une bagarre générale, avec un rouge pour Fernández et un jaune pour Smalling.

Real Sociedad (4-3-1-2) : Remiro – Gorosabel (Sola, 71e), Zubeldia, Le Normand, Rico – Méndez (Cho, 79e), Zubimendi, Merino – Silva – Sørloth (Fernández, 62e), Oyarzabal (Kubo, 71e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

AS Roma (3-5-1-1) : Patricio – Ibañez, Smalling, Mancini – Karsdrop (Zalewski, 42e), Pellegrini (Bove, 88e), Cristante, Wijnaldum, Spinazzola – Dybala (El Shaarawy, 76e) – Belotti (Abraham, 76e). Entraîneur : José Mourinho.

Pronostic Real Sociedad AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa