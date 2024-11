La Real Sociedad va perdre son directeur sportif

Et si la Real perdait la recette du succès ?

D’après le Times, Roberto Olabe, jusqu’ici directeur sportif de la Real Sociedad, a annoncé ce mercredi son départ du club basque à la fin de la saison. Principal acteur dans la construction et la gestion du projet de la Real, le Basque a réalisé depuis 2018 des travaux impressionnants au sein du club ayant notamment œuvré aux arrivées de joueurs comme David Silva, Martin Ødegaard ou bien Alexander Isak, acheté pour 10 millions d’euros en 2019 et revendu 70 millions d’euros à Newcastle trois ans plus tard.

Direction Londres ?

Déclarant être arrivé en fin de cycle, le directeur sportif âgé de 57 ans pourrait retrouver un autre Basque, en la personne de Mikel Arteta. Bien que cette décision a été prise indépendamment du départ d’Edu, ancien titulaire du poste du côté d’Arsenal, Olabe serait le profil idoine pour remplacer le Brésilien à la tête du projet des Gunners.

Pas sûr qu’il n’y ait pas là un petit jeu de chaise musicale.

