Pronostic Real Sociedad AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Depuis maintenant plusieurs saisons, la Real Sociedad se trouve dans le premier tiers de la Liga. La formation basque part souvent très fort, mais connaît ensuite une baisse de régime. À l’instar de l’an passé, la Real est en train de caler alors qu’elle avait idéalement débuté. Longtemps sur le podium de la Liga, le club basque a reculé en 4e position et se retrouve même sous la menace du Real Betis. En effet, lors des 7 dernières journées de championnat, la formation de San Sebastian ne s’est imposée qu’une seule fois sur la pelouse de l’Espanyol (1-2). Pour le reste, les Basques enchaînent matchs nuls et défaites. Battue sur la pelouse du mal classé Valence (1-0), la Real a ensuite partagé les points avec Cadix (0-0) et le week-end dernier contre Majorque (1-1). Dans cette Ligue Europa, la formation basque avait profité de son bon passage pour remporter son groupe devant Manchester United. Épargnée du match de barrage, la Real Sociedad s’est qualifiée donc directement en 8es, mais s’est inclinée jeudi dernier lors du match aller contre la Roma (2-0). Au pied du mur, le club basque compte sur Sorloth, Oyarzabal, Silva ou Kubo pour combler son retard.

De son côté, la Roma compte un atout non négligeable dans ses rangs avec José Mourinho. Le Portugais a remporté toutes les compétitions européennes, dont la dernière en date l’an passé avec le gain de la Ligue Europa Conférence pour sa 1re saison dans la capitale italienne. La Louve a de l’appétit et se verrait bien réaliser le doublé Conférence – Ligue Europa. Sorti deuxième de son groupe, le club giallorosso s’est qualifié aux dépens de Salzbourg lors du match de barrage. Battue à l’aller en Autriche, la Roma avait fait le taf au retour sous l’impulsion d’un très bon Dybala. Sur la scène nationale, la Roma lutte pour accrocher une place dans le top 4 qui lui permettrait de retrouver la Ligue des champions. Actuellement, la bande de Mourinho se trouve en 5e position avec 3 points de retard sur l’Inter, 2e. Si tout reste jouable, la formation romaine a récemment signé deux contre-performances inquiétantes face à Cremonese (1-2) et le week-end dernier au stade olympique face à Sassuolo (3-4). Pour aborder cette rencontre, la Roma peut s’appuyer sur l’expérience de Mourinho, rompu à ce type de match. Cette affiche s’annonce très serrée et devrait nous offrir moins de 3 buts comme à l’aller et comme c’est souvent le cas en ce moment avec la Real Sociedad. En difficulté, les Espagnols pourraient se casser les dents une nouvelle fois sur les Italiens.

