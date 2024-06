PlayStation 5, maillots des Bleus : gagnez des cadeaux avec la SO FOOT LIGUE Betsson Cup

Du 14 juin au 14 juillet, la So Foot Ligue revient pour avec la SFL Betsson Cup et avec de jolis cadeaux à gagner.

La So Foot Ligue revient pour avec la SFL Betsson Cup !

Du 14 juin au 14 juillet 2024, grâce à notre partenaire Betsson, la SO FOOT LIGUE met de nombreux lots en jeu pour les classements individuels et par équipes : une PlayStation 5, des maillots de l’équipe de France, des abonnements à So Foot et des freebets. La liste du Père Noël est ici.

C’est quoi déjà, la So Foot Ligue, pour celles et ceux qui n’ont jamais essayé ? La SFL, c’est le jeu de fantasy 100% gratuit de So Foot qui a déjà réuni plusieurs milliers de joueurs sur les précédents tournois internationaux mais aussi pendant la saison régulière.

Le principe est hyper-simple : il suffit de choisir une équipe par jour et espérer qu’elle gagne son match du jour. Chaque équipe bénéficie d’une cote qui varie selon qu’elle est favorite ou outsider :

– Si l’équipe choisie gagne son match, vous gagnez les points correspondants ainsi que 5 points par but.

– En cas de défaite, vous marquez quand même 5 points par but marqué si votre équipe marque.

– En cas de match nul, vous prenez la moitié des points d’une victoire de votre équipe et 5 points par but.

Vous pouvez participer au tournoi individuel et au classement par équipe (de 11 joueurs), ou seulement au classement individuel si vous ne faites partie d’aucune équipe.

La So Foot Ligue et Betsson organiseront également 5 petits tournois pendant la période du 14 juin au 14 juillet, qu’on appellera « mini défis », de quelques jours pendant lesquels il y aura également des cadeaux à gagner. Le premier aura lieu entre le 14 et le 17 juin.

En attendant le début du tournoi le 14 juin, on vous conseille de vous inscrire en cliquant ici, d’effectuer vos premiers « picks », de recruter des potes pour monter une équipe, de relire le règlement et de suivre notre community manager complètement zinzin sur ce compte Twitter…

trop relou d’être de mauvaise humeur dès le petit déjeuner parce que j’ai toujours le même magnet… 🥲 #SFL pic.twitter.com/QtJ2TQU1Bw — SoFoot Ligue (@sflsofoot) May 28, 2024

