Un hommage à Franz Beckenbauer prévu lors de la cérémonie d'ouverture de l'Euro

Les légendes ne meurent jamais, le Kaiser ne fait pas exception.

L’Euro arrive dans quelques jours et on en sait plus sur la cérémonie d’ouverture prévue à l’Allianz Arena de Munich juste avant le match Allemagne-Écosse. Au milieu des différentes animations prévues, un hommage à Franz Beckenbauer est programmé, comme l’annonce l’UEFA. Décédé le 7 janvier dernier, le défenseur légendaire du football d’outre-Rhin double Ballon d’or avait notamment remporté l’Euro 1972 avec la Nationalmannschaft, rien de plus logique de le célébrer à Munich, où il a tant brillé avec le Bayern.

We will honour the life of Franz Beckenbauer at the #EURO2024 opening ceremony on Friday.

The Germany great passed away aged 78 in January, having lifted the European Championship and World Cup as a player, and the latter as a coach.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) June 11, 2024