Les nœuds olympiques.

Dans un entretien accordé au journal Le Monde, l’international français Castello Lukeba est revenu sur les galères de Thierry Henry pour déterminer la liste officielle de l’équipe de France aux Jeux olympiques. Le défenseur du RB Leipzig fait partie de la préliste, et est quasiment certain d’être à Clairefontaine à partir de la semaine prochaine pour préparer les JO. « C’est un peu bizarre et particulier, commente le joueur de 21 ans au cours de l’entretien. On est dans le flou puisqu’on entend et voit des choses : untel peut faire les Jeux olympiques, un autre ne peut finalement pas. Pour le sélectionneur, ça doit être extrêmement difficile. Il a un plan dans sa tête et, du jour au lendemain, tout change. Je n’aimerais pas être à la place de Thierry Henry. »

L’ancien lyonnais déplore la situation : « Je suis déçu car on va probablement se passer de joueurs de qualité qui auraient pu nous aider […] On néglige un peu trop les JO à mes yeux, notamment par rapport à la Coupe du monde. C’est une compétition à part, extraordinaire […] Ça permet de ne pas rester exclusivement dans sa bulle de footballeurs. »

L’ancien compère de Jérôme Boateng ajoute que les Jeux, pour lui, c’est Usain Bolt, qui lui-même ne sera pas dispo.

Le Lensois Andy Diouf appelé par Thierry Henry pour les JO