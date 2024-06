Usain Bolt se blesse lourdement à la cheville lors d’un match caritatif

Le football n’est définitivement pas pour lui.

À l’occasion d’un match de charité organisé ce dimanche en Angleterre pour l’UNICEF, l’homme le plus rapide du monde s’est illustré par ses courses sur le front de l’attaque, mais aussi par une vilaine blessure. Titulaire dans l’équipe Soccer Aid, Usain Bolt s’est rompu le tendon d’Achille et a dû être évacué sur civière. Sur ses réseaux sociaux, le Jamaïcain a tenu à rassurer ses fans, en postant une photo de lui équipé d’une attelle à la jambe gauche.

Raptured Achilles but done know we a warrior 💪🏿 pic.twitter.com/vKYtHqOFTj

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) June 9, 2024