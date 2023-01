Le Napoli s'offre la Roma

Napoli 2-1 Roma

Buts : Osimhen (17e) et Simeone (86e) pour les Partenopei // El Shaarawy (75e) pour les Giallorossi



Avant ce choc de la 20e journée de Serie A, José Mourinho avait tenu à féliciter le Napoli pour son Scudetto, arguant que les gars de Luciano Spalletti l’avaient déjà remporté. Un joli coup de bluff qui n’a pas fonctionné, puisque les Napolitains, rejoints au score à un quart d’heure de la fin, ont fini par l’emporter grâce à un but de Giovanni Simeone.

Kvara-Osimhen : duo en or



Dans une ambiance bouillante malgré un thermomètre proche de 0 degré, le Napoli commence sa rencontre pied au plancher. De retour de blessure, Kvaratskhelia est le premier à réchauffer Rui Patrício (4e). Puis de manière inhabituelle, les Napolitains commettent beaucoup d’erreurs techniques, et sont tout proches de concéder un pion à la suite d’une mésentente entre Kim Min-Jae et Alex Meret (12e). Plus de peur que de mal. Car après un excellent travail entre Mario Rui et le Géorgien côté gauche, Victor Osimhen ouvre la marque à la suite d’un splendide enchaînement contrôle poitrine, jonglage du genou et reprise de volée surpuissante (1-0, 17e). Le 14e but du Nigérian en Serie A ne réveille point l’équipe de José Mourinho, beaucoup trop apathique malgré sa capacité à gêner les relances adverses. Il faut attendre l’approche de l’entracte pour la voir se créer ses deux premières occasions : une volée du droit non cadrée de Paulo Dybala (37e), puis une autre de Leonardo Spinazzola bien arrêtée par Alex Meret (45+2e). Raté.

Supersub Simeone



Au retour des vestiaires, si la Roma est beaucoup plus conquérante, c’est bien le Napoli qui se procure encore les occasions les plus franches. Que ce soit via Kvaratskhelia, qui rate la balle de break à cause d’un contrôle trop long (54e), ou via l’intenable Hirving Lozano, qui oblige Patrício à sortir un arrêt salvateur (60e). Problème, après les premiers changements effectués par Spalletti, le Napoli commence à s’endormir. La Roma n’en demandait pas tant, et sur un centre au second poteau de Nicola Zalewski, El Shaarawy égalise de la tête (1-1, 75e). Déjà buteur la saison dernière contre les Napolitains, l’iroquois italien redonne foi aux siens. Pourtant, ce sont les locaux qui se montrent les plus dangereux en fin de match. Au point de mettre la pression sur la défense romaine, et de marquer un second but grâce à Giovanni Simeone (2-1, 75e), rentré quelques minutes plus tôt et bien servi par Piotr Zieliński. Avec ce succès, le Napoli compte désormais 16 points d’avance sur son adversaire du soir, et 13 sur son nouveau dauphin : l’Inter Milan. Pour une fois, José Mourinho avait sans doute raison.

Napoli (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Rui (Olivera, 68e) – Anguissa, Lobotka, Zielinski (Ndombélé, 90+1e) – Lozano (Simeone, 76e), Osimhen (Raspadori, 76e), Kvaratskhelia (Elmas, 68e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Roma (3-5-2) : Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez – Spinazzola (El Shaarawy, 46e), Cristante (Volpato, ), Matic (Bove, 83e), Zalewski – Pellegrini (Tahirovic, 83e), Dybala – Abraham (Belotti, 72e). Entraîneur : José Mourinho.