Kenza Dali n’a pas compris sa mise à l’écart de l’équipe de France pendant l’Euro

Kenza, tu lui parles pas d’âge.

L’annonce de la liste des Bleues pour l’Euro 2025 a été une surprise pour tous les amateurs de football féminin, et encore plus pour Kenza Dali, internationale française aux 76 sélections. Cette dernière fait partie des cadres qui n’ont pas été convoqués par le sélectionneur Laurent Bonadei, aux côtés de l’ex-capitaine Wendie Renard et de la meilleure buteuse de l’histoire des Bleues Eugénie Le Sommer. Un pari plus que risqué, qui a provoqué l’incompréhension de Kenza Dali, explique-t-elle dans le podcast RE., programme animé par les anciens joueuses américaines Tobin Heath et Christen Press.

Pour le bien de l’équipe

La milieu de terrain des Wave de San Diego raconte une déception difficile à digérer : « L’entraîneur a utilisé notre expérience et nos relations avec les joueuses. Et puis, un mois avant l’Euro, le coach m’appelle cinq minutes pour m’annoncer que je ne suis pas retenue. Tu ne t’y attends pas ». Une frustration alimentée par un manque de justifications de la part de Laurent Bonadei, selon Kenza Dali. Le sélectionneur aurait choisi de laisser de côté la joueuse de 34 ans, non pas à cause de son âge ni de ses performances, mais pour « l’équipe nationale ».

Une explication qui reste en travers de la gorge de Kenza Dali. L’ancienne du PSG et d’Aston Villa a décidé de revenir plus longuement sur les critiques liées à son âge. « Je suis encore celle qui court le plus à chaque match, avec plus d’un kilomètre d’avance sur toutes les autres. […] Je ne manque jamais un entraînement, jamais un match […]. Donc l’âge n’est pas une raison valable » estime la milieu de terrain.

En tout cas, elle est plus motivée que jamais. Ça vaut bien une petite sélection ?

