Retournement de situation pour le poste de Carlo Ancelotti à la tête du Brésil

Le couvert était dressé, il ne restait plus qu’à déguster. Mais non, il se peut que le plat n’arrive jamais. Cette situation, ce pourrait bien être celle de Carlo Ancelotti. Alors que tout semblait bouclé et en passe de se faire pour le poste de sélectionneur du Brésil, l’entraîneur du Real Madrid voit cette opportunité lui échapper.

Le Real Madrid qui bloque ?

Auteur d’une saison médiocre (élimination en quart de finale de C1, défaite en finale de Coupe d’Espagne contre le Barça, et derrière les Catalans en championnat), le Mister ne devrait plus s’éterniser dans la capitale madrilène. Problème : son contrat se termine en 2026, ce qui signifie que si la Casa Blanca veut se séparer de Carlo Ancelotti, elle devra lui verser des indemnités. Une situation qui déplaît au président Florentino Pérez, d’autant plus car « depuis qu’il a appris l’accord verbal de l’Italien avec la fédération brésilienne (CBF), le président du club espagnol refuse depuis de payer l’indemnisation. Il a seulement accepté de laisser partir Ancelotti gratuitement », explique le média brésilien O Globo dans la nuit de mardi à mercredi.

Un refus confirmé par L’Équipe qui rapporte qu’un membre de la CBF aurait confié que « c‘est fini avec Carlo ». Toujours selon le quotidien, le nom de l’ancien coach du Benfica Jorge Jesus aurait été coché par les dirigeants brésiliens. Du côté de l’Italien, un pont d’or l’attendrait en Arabie Saoudite selon Marca.

🚨🚨🚨 ATUALIZAÇÃO: CBF encerra negociação com Ancelotti após não se entender com Real Madrid ➡️ https://t.co/TmCgFKEzXQ https://t.co/ATGE8TcItt pic.twitter.com/0mjHZxGtu7 — ge (@geglobo) April 29, 2025

Pour une fois que c’est lui qui subit une désillusion…

