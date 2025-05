Vinícius Júnior investit dans un club brésilien

Je ne joue plus, j’achète.

Après avoir investi en février dernier dans le club portugais d’Alverca, Vinícius Júnior poursuit sa diversification de ses activités. Selon Foot Mercato, l’ailier du Real Madrid et de la Seleção est devenu copropriétaire de l’Athletic Club, modeste 15e de deuxième division brésilienne, basé à São João del-Rei, dans l’État de Minas Gerais. Malgré une saison 2024-2025 en demi-teinte (20 buts, 16 passes décisives, zéro titre avec le Real), le Brésilien verrait dans ce nouveau projet un prolongement de son engagement dans le football et désormais un point d’accroche supplémentaire dans son pays.

Pourquoi ils font tous ça ?

Ce n’est pas un cas isolé. Depuis quelques saisons, les footballeurs sont de plus en plus nombreux à investir dans des clubs. Mbappé a racheté Caen, Kanté s’est offert Virton en Belgique, Mané a misé sur Bourges et donc désormais Vinícius compte des parts dans deux clubs. Une tendance qui intrigue mais qui s’explique.

Selon Ecoréseau, ces investissements sont jugés stratégiques : les prix sont accessibles (souvent sous les 20 millions), les risques limités si le club est bien géré, et les retours potentiels intéressants à moyen terme, notamment grâce à la valorisation de la marque. Le média éco rappelle toutefois que ces opérations sont rarement rentables à court terme : « Un club n’est pas pensé pour générer des bénéfices immédiats. L’argent est réinvesti aussitôt dans le sportif. » Pour les joueurs, le vrai bénéfice est ailleurs : image renforcée, lien émotionnel avec un territoire, transmission, et parfois même une possible reconversion.

Et puis t’as Gérard Lopez qui aime juste couler les clubs qu’il reprend…

