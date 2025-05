Plus personne ne veut jouer pour le Real Madrid ?

Tu peux perdre un joueur, mais pas 11…

Ce soir face à Majorque, le Real Madrid n’a plus grand-chose à jouer… si ce n’est limiter les dégâts d’une fin de saison cauchemardesque. Battus lors du Clasico et quasiment assurés de voir le Barça sacré, les Merengues aligneront un onze bricolé, faute de mieux : 11 joueurs sont forfaits, le dernier enregistré est Andriy Lunin, annoncé absent ce matin pour une contusion à la main durant l’entrainement d’après un communiqué du Real Madrid. Une absence de plus dans une infirmerie déjà bien remplie : Carvajal, Militão, Alaba, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Lucas Vázquez, Vinicius, Rodrygo, auxquels s’ajoute la suspension de Tchouaméni.

Les 10 absents avaient bien besoin d'un gardien pour compléter ce joli onze. Lunin est le nouvel absent de dernière heure suite à une contusion à la main. pic.twitter.com/t0uS2A6t1r — Les Merengues (@Les_Merengues) May 14, 2025

Douze pros disponibles

Carlo Ancelotti, qui vivra ce soir son avant-dernier match au Bernabéu avant de rejoindre la Seleção, devra composer avec seulement 12 joueurs professionnels disponibles. L’objectif restera de sauver les apparences, préserver la deuxième place (5 points devant l’Atlético Madrid) et tourner la page le plus vite possible.

Xabi Alonso vient en tant que coach ou joueur ?

Le groupe du Real :

Gardiens : Courtois, Fran González et Sergio Mestre. Défenseurs : Vallejo, Fran Garcia, Asencio, Youssef, Jacobo, David Jimenez et Mario Rivas. Milieu de terrain : Bellingham, Valverde, Modrić, Arda Güler, Ceballos et Chema. Attaquants : Mbappé, Endrick, Brahim, Gonzalo et Victor Muñoz.

