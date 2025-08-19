S’abonner au mag
Carlo Ancelotti ne devrait pas convoquer Vinícius Júnior avec le Brésil en septembre

Carlo Ancelotti ne devrait pas convoquer Vinícius Júnior avec le Brésil en septembre

Vinícius reste à la casa.

Après avoir évolué sous ses ordres pendant quatre saisons au Real Madrid, Vinícius Jr. ne sera pas convoqué par Carlo Ancelotti avec la sélection brésilienne pour les éliminatoires de la Coupe du monde, selon les informations de Globo. Une liste préliminaire aurait été récemment été transmise à la FIFA et le nom du numéro 7 merengue n’y serait pas inscrit, explique le média brésilien.

Deux Madrilènes sur le retour

Pas de quoi s’inquiéter, le tacticien italien voudrait simplement laisser Vinì Jr. au repos et éviter de lui faire traverser l’Atlantique pour la rencontre face à la Bolivie à 4 100 mètres d’altitude en septembre, sachant que le Brésilien est déjà suspendu pour le match face au Chili.

Autant le laisser respirer un peu dans ce calendrier surchargé, estime Ancelotti. À noter que ses coéquipiers madrilènes Rodrygo et Éder Militão sont bien présents dans cette préliste et pourraient donc faire leur retour avec la Seleção à la rentrée. La liste définitive sera annoncée lundi prochain.

C’est qu’il garde ses chouchous, ce bon vieux Ancelotti.

Neymar marque un doublé et fait du pied à Carlo Ancelotti

