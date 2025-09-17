Balerdi, au calme après les tempêtes

On lui promettait le feu face au Real Madrid et Kylian Mbappé après un début de saison raté et le forfait de Nayef Aguerd. Pourtant, Leonardo Balerdi a rappelé qu’il ne fallait pas l’enterrer trop vite. Avec le brassard de capitaine autour du bras.

Le coup de sifflet d’Irfan Peljto sonne comme une triste mélodie au Santiago Bernabéu. Un son qui, instantanément, donne des regrets à tout bon marseillais. Dans une soirée qui a failli se laisser emporter par l’irrationnel, le Real Madrid a vaincu l’Olympique de Marseille, sur deux penaltys transformés par un Kylian Mbappé impitoyable. Le Français a eu des occasions, mais cela ne veut pas dire que l’OM s’est noyé et que sa défense a coulé. Qu’il s’agisse d’Emerson, bien difficile à dépasser sur son côté gauche. Qu’il s’agisse de Gerónimo Rulli, véritable muraille avec pas moins de treize arrêts (deuxième plus gros total de l’histoire de la C1, juste derrière les quinze sauvetages de Dmytro Riznyk lors d’un Shakhtar-PSV, NDLR). Enfin, Leonardo Balerdi, encore décrié il y a quelques jours, a montré pourquoi il méritait le brassard de capitaine.

Déboires et espoir

La saison de l’Argentin n’avait pas démarré sous les meilleures auspices. Après des résultats en dents de scie contre Rennes et le Paris FC, le numéro 5 était encore sous le feu des projecteurs lors de l’Olympico (0-1), envoyant involontairement le ballon dans ses propres filets. Le but sera finalement attribué à Pavel Šulc, mais le mal est fait. Les déboires s’enchaînent avec l’Albiceleste, où une erreur de placement poussera Nicolás Otamendi à prendre un carton rouge, dans un match sans enjeu contre l’Équateur (défaite 1-0). Dès lors, les critiques l’ayant accompagné depuis son arrivée en France resurgissent. À commencer par Adil Rami, qui n’hésite pas à pousser une énième gueulante sur le plateau de l’After Foot : « Leonardo Balerdi n’est pas un leader. Cela reste un bon défenseur, mais il commet trop d’erreurs techniques. » Sa place se voit menacée, d’autant que l’OM annonce les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, tous deux alignés en charnière pour leur première apparition, agrémentée d’un but chacun contre Lorient (4-0).

Alors que l’équipe s’envole pour Madrid sans Nayef Aguerd, sous protocole « commotion cérébrale », le doute continue de planer. Balerdi peut-il vraiment se comporter en patron de défense ? Après vingt premières minutes tumultueuses, l’enfant de Villa Mercedes reprend en confiance, et monte en gamme au fil de la soirée. Appliqué dans des sorties de balle toujours plus risquées, le capitaine enchaîne les interventions de grande qualité. Que ce soit sur un Carreras lancé dans la surface, ou pour aller au contact sur Mbappé. Une semelle ayant bien failli glisser, n’en déplaise à Stéphanie Frappart.

Pas mal de défenseurs font ce qu’a fait Balerdi avec moi, j’ai l’habitude. Il faut rester concentré, là où son objectif est de sortir de mon match, je repars avec la victoire. Kylian Mbappé, pragmatique

Le moment marquant d’un véritable match dans le match, où tous les coups étaient permis pour désorienter le numéro 10 madrilène. Coups de physique, tirages de maillot, marquage très resserré à chaque seconde. Des combines dignes d’un véritable Argentin, mais qui n’ont pas décontenancé le génie français, auteur d’un doublé là où Balerdi ne pouvait pas le mettre dans sa poche : « Pas mal de défenseurs font ça avec moi, j’ai l’habitude. Il faut rester concentré, là où son objectif est de sortir de mon match, mais en attendant je repars avec la victoire, un doublé et le trophée d’homme du match. »

Lui aussi interviewé par Canal+ en après-match, le principal intéressé a déclaré être « un peu déçu du résultat, mais qu’il faut regarder le positif ». Sans dire qu’il a effectué une grande prestation, le capitaine regarde vers l’avant, plus serein concernant l’avenir. S’il n’est pas assuré de jouer tous les matchs au vu de la concurrence à son poste, il sait qu’une performance de ce genre en appelle d’autres. Pavard, Aguerd et Medina sont peut-être arrivés mais, qui sait, Balerdi peut toujours redevenir le phare dans la nuit marseillaise.

