Coup de press’.

Dans un documentaire consacré au FC Versailles, actuellement dauphin du FC Rouen en National 1, et diffusé sur Canal+, le directeur sportif du club yvelinois Salomon Kashala ne s’est pas caché derrière son petit doigt en révélant sa méthode pour pousser au départ un joueur devenu indésirable au sein de l’effectif : « Si tu n’acceptes pas de partir, tu ne vas pas jouer. Un joueur, c’est court terme, ce qu’il a à prendre, il le prend. La stratégie pour qu’il quitte le club, c’est de faire comprendre qu’il n’a pas d’avenir et qu’il ne jouera plus. Je l’ai fait à Dunkerque, j’ai sorti six joueurs comme ça. On les met à part. »

Comment inciter un joueur à quitter le club ? 😳 Immersion exceptionnelle dans le quotidien du FC Versailles dans “Le Club” : dispo dès aujourd’hui sur l’App CANAL+ pic.twitter.com/PJKpYF3ETx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 21, 2025

Ce lundi soir, l’UNFP a publié un communiqué en réaction à cette déclaration choc : « Le directeur sportif versaillais confirme que cette pratique, pourtant hors la loi, est devenue à ce point courante dans le football français qu’elle fait aujourd’hui pleinement partie du management des clubs quand il s’agit d’obliger un joueur à partir ou à prolonger son contrat ».

Le syndicat des joueurs professionnels ajoute que le dossier sera versé à sa « plainte contre X du 16 janvier 2024 », laquelle s’attaquait au concept de « loft », et qu’il s’assurera que celui-ci « atterri[sse] entre les mains des membres de la commission d’éthique de la FFF ».

Ancien joueur du FC Versailles entre 2022 et 2024, Grégoire Lefèvre n’a pas attendu ledit communiqué pour réagir dans le sens de l’institution syndicale : « Être footballeur, c’est se battre sur le terrain… et parfois en dehors. Merci à l’UNFP d’avoir fait en sorte qu’on respecte mes droits et de réintégrer le groupe au FC Versailles il y a deux ans. »

