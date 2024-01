Kylian Mbappé a-t-il fait bouger les lignes ?

Ce mardi 16 janvier, l’Union nationale des footballeurs et footballeuses professionnels (UNFP) a annoncé avoir déposé une plainte contre X auprès du procureur de la République pour « extorsion, harcèlement et complicité de ces délits pour le non-respect de l’article 507 de la Charte du football professionnel », dénonçant ainsi les agissements des clubs français vis-à-vis de certains de leurs joueurs. « Ces pratiques, très largement répandues – 180 joueurs depuis le début de la présente saison –, sont même revendiquées par les clubs », écrit le syndicat des footballeurs professionnels. Il décrit les « lofts » comment un moyen d’infliger aux joueurs « un isolement brutal et des pressions multiples », comme le rapporte l’AFP. L’UNFP remet notamment en cause la FIFA, qui placerait les clubs dans une position dominante par rapport aux joueurs.

🤜@UNFP a déposé, ce mardi, une plainte contre X auprès du Procureur de la République pour extorsion, harcèlement et complicité de ces délits pour le non-respect de l’article 507 de la Charte du football professionnel. ▶️https://t.co/bE9MkLDuOK pic.twitter.com/6bsbtWS2sZ — UNFP (@UNFP) January 16, 2024

L’UNFP appuie sa plainte d’une liste d’une cinquantaine de joueurs placés volontairement par les clubs dans des « lofts ». Parmi eux, on retrouve notamment Hatem Ben Arfa, Adrien Rabiot, Alexandre Mendy, Bamba Dieng, mais aussi Kylian Mbappé, qui n’avait pas disputé les premiers matchs de la saison, à cause de sa brouille avec le PSG autour de son renouvellement de contrat. « En réalité, le nombre de victimes de ces pratiques est bien supérieur », précise le syndicat.

Le début d’une longue bataille ?

