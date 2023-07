Mbappé au PSG, un indésirable pas comme les autres

Le feuilleton entre le PSG et Kylian Mbappé a connu un nouveau tournant ce vendredi soir : le club de la capitale a décidé de ne pas emmener l'attaquant en stage au Japon et en Corée du Sud. Un premier acte dans cette bataille d'égos dans laquelle les deux camps pourraient sortir perdants.

C’est un nouveau rebondissement, plutôt inattendu, qu’a connu l’énième feuilleton estival entre Kylian Mbappé et le PSG, ce vendredi soir. Un peu moins de 4 heures après avoir vu son numéro 7 marquer le but du 2-0 dans le temps additionnel du match amical face au Havre, au centre d’entraînement de Poissy, le club de la capitale a dévoilé une liste de 29 joueurs retenus pour le stage au Japon et en Corée du Sud… sans l’international français. Au contraire de Gianluigi Donnarumma, des six recrues de l’été (Milan Škriniar, Cher Ndour, Marco Asensio, Lee Kang-in, Lucas Hernandez et Manuel Ugarte), d’Hugo Ekitike, de Keylor Navas ou même de son frère Ethan, 16 ans, Mbappé ne sera pas dans l’avion direction l’Asie ce samedi. Jusqu’au retour de ses coéquipiers prévu début août, le champion du monde est invité à rejoindre le loft des indésirables composé de Julian Draxler, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo ou Leandro Paredes. Le Paris Saint-Germain est passé des paroles à un premier acte, qui marque peut-être un point de non-retour dans la relation entre les deux camps.

D‘égo à égo

Dans cette bataille d’égos fatigante où personne n’en sort grandi, le PSG a décidé d’activer un nouveau levier pour déstabiliser un joueur qui semble encore en position de force aujourd’hui. En informant les dirigeants parisiens, via un courrier, qu’il ne souhaitait pas lever l’option de prolongation d’une année supplémentaire activable dans son contrat jusqu’au 31 juillet, Mbappé a annoncé la couleur et mis son club devant le fait accompli. C’est lui qui décide, comme toujours. Face à ce qui a été considéré comme une trahison par Doha, selon de nombreux médias, Nasser Al-Khelaïfi a décidé d’abandonner la câlinothérapie pour se montrer plus offensif en réponse à la star parisienne. « Si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat, avait-il prévenu lors de la présentation de Luis Enrique au début du mois. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible. » Le président du PSG a même récidivé cette semaine, dans un discours tenu devant les joueurs, dont Mbappé, dans lequel il aurait glissé que « si quelqu’un ne veut pas être ici pour défendre (leurs) couleurs, la porte est ouverte ».

Pas de paroles en l’air, cette fois, en tout cas pour l’instant. La mise à l’écart du capitaine des Bleus ne peut plus être seulement un coup de pression, Paris ne pourra plus faire machine arrière sans se couvrir de ridicule dans cette affaire. Surtout que celle-ci s’accompagne d’un message clair, transmis à des médias comme L’Équipe, Le Parisien ou France Info vendredi soir : Kylian Mbappé « est à vendre dès à présent ». À compter du 1er août, le club assure que l’attaquant sera placé sur le marché des transferts et qu’il discutera avec ses prétendants. Le PSG en est persuadé : le Français aurait déjà un accord avec le Real Madrid pour signer libre dans un an, à la fin de son contrat. « Personne n’est au-dessus de l’institution », répétait Nasser Al-Khelaïfi cette semaine, sans doute trop tard après les erreurs accumulées depuis des années. À un peu plus d’un mois de la fin du mercato, la rupture semble consommée entre Paris et Mbappé, mais l’issue de ce nouveau feuilleton reste incertaine.

Tous perdants ?

Depuis son retour à l’entraînement lundi, Mbappé ne laisse rien filtrer, selon les journalistes présents à Poissy. Ni lui ni son entourage n’ont encore réagi publiquement à sa mise au ban. Pas de tweet avec des émoticônes, pas de story Instagram, pas de communiqué piquant. Rien. En privé, c’est peut-être différent. Il s’est murmuré sur RMC que le joueur serait prêt à passer une année au placard pour aller au bout de son contrat et remporter son bras de fer avec le PSG. Ce qui serait, à ce niveau, une révolution des règles établies du marché des transferts. Le joueur au pouvoir, le joueur qui décide. Sauf que le monde attend de voir Mbappé marquer l’histoire de son sport autrement. Sur le terrain, en Ligue des champions et malheureusement ailleurs que dans une Ligue 1 devenue trop petite pour lui. Reste que l’attaquant est dans son bon droit s’il souhaite aller au bout de son contrat.

Le Paris Saint-Germain paye son erreur originelle, celle d’avoir voulu tout donner à une star en lui offrant un pont d’or et un rôle majeur au sein du club. En refusant une offre de 200 millions d’euros du Real Madrid à l’été 2021, aussi, alors que les dirigeants parisiens laissent aujourd’hui entendre que la situation de Mbappé bloque leur mercato et qu’un départ libre serait catastrophique pour les finances. En pensant également, avec une naïveté incroyable, qu’il activerait sans broncher sa clause de prolongation jusqu’en 2025, au point de poser avec cette date floquée sur son maillot sur la pelouse du Parc des Princes. Un club ne peut pas devenir fort en quelques semaines. Quelle suite, maintenant, pour cette histoire sans fin ? C’est une chose de priver une star de stage de pré-saison, ça en sera une autre si Paris décide de ne pas le faire jouer à la reprise du championnat, ou plus fort encore, en septembre s’il est toujours là. Un départ cet été ressemble à une bonne solution pour tout le monde, sauf peut-être pour le Real Madrid, en fonction du prix demandé par le PSG. Le jeu de dupes ne fait peut-être que commencer : il sera passionnant pour certains, désespérant pour d’autres. Et au bout du feuilleton, attention à ne pas trouver que des perdants.

