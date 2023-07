Le discours autoritaire de Nasser al-Khelaïfi à la reprise de l’entraînement du PSG

Le changement, c’est maintenant ?

Présent à la reprise de l’entraînement complet du Paris-SG ce mardi après-midi à Poissy, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, n’a pas mâché ses mots. Après avoir fait des rendez-vous individuels avec chacune des nouvelles recrues présentes, sans avoir vu Kylian Mbappé au sujet de son potentiel départ, le Qatarien a pris la parole devant ses joueurs selon L’Équipe. D’abord chaleureux au moment de souhaiter de nouveau la bienvenue à Luis Enrique, « NAK » a ensuite fait preuve de fermeté : « Il est important de vous dire que le coach a le pouvoir de faire ce qu’il veut, c’est lui qui décide. Nous sommes tous dans la même direction, avec Luis Enrique, Luis Campos et le staff. »

Après, le président du PSG s’est épancher sur le projet sportif avant de rappeler les devoirs de chacun : Nous entrons dans une nouvelle ère, avec une nouvelle mentalité, un nouvel état d’esprit. […] Le club est plus grand que n’importe qui ici. Même plus grand que moi. J’attends que vous soyez à 200 % à l’entraînement, a demandé le Qatarien avant de poursuivre. Regardez, vous êtes dans le meilleur centre d’entraînement du monde. Vous devez être fiers de ça et il faut en tirer des bénéfices. Vous avez tout pour réussir ici. Vous ne manquez de rien. Il n’y a aucune excuse pour ne pas réussir. Il faut travailler dur. Je veux prendre du plaisir quand je vois mon équipe, puis de conclure. Vous devez également respecter nos supporters, nos sponsors. Tout cela fait partie de votre travail. Vous devez être contents et fiers de faire ça. La relation n’a pas toujours été facile la saison dernière, c’est vrai, mais ce que je veux, c’est que dès le premier match, vous respectiez les supporters. Après les matches, je veux que vous alliez voir les supporters. Ils payent pour venir vous voir, pour vous supporter. Il faut respecter ça, même si cela a été difficile par moments. »

Paroles, paroles ?

