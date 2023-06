La programmation TV des matchs du Mondial féminin dévoilée

Préparez vos zapettes.

M6 et France Télévisions ont dévoilé ce mardi leur calendrier de diffusion des matchs pour la Coupe du monde féminine, se déroulant en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Le service public retransmettra 32 de 64 affiches. Parmi elles, on retrouve la cérémonie et le match d’ouverture entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège, le 20 juillet, dès 8h35 et la finale du 20 août, ainsi que les chocs : France-Brésil, États-Unis-Pays-Bas et Canada-Australie. Les spectateurs auront droit aussi à quatre huitièmes de finale, deux quarts de finale (dont celui de l’équipe de France si qualification) et une demi-finale. Les rencontres des Bleues seront commentées par Lucile Guillotin, journaliste, et Louisa Necib, ex-internationale (144 sélections, 39 buts).

L’autre moitié des matchs sera diffusée sur les antennes du groupe de Nicolas de Tavernost : 24 matchs de poule, dont celui de l’équipe de France face à la Jamaïque, le 23 juillet ainsi que quatre huitièmes de finale (dont celui des joueurs de Hervé Renard) et deux quarts de finale. Parmi les affiches clinquantes, il y aura la seconde demi-finale avec les Bleues toujours en cas de bon parcours. À ce jour, la 6e chaîne française n’a pas encore communiqué son dispositif pour commenter les matchs.

Quid de la place de Télématin et du Téléachat face à ce programme matinal ?

