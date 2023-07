Pronostic Charlotte Cincinnati : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Cincinnati en leader face à Charlotte

Le FC Charlotte est lancé dans une course pour revenir dans le top 9 qui permet de disputer les play-off. Lors des dernières journées, le club de Caroline du Nord a réalisé de mauvais résultats avec seulement 4 points pris. Battu par Philadelphie et Columbus, Charlotte a ensuite signé 4 matchs nuls face aux Seattle Sounders (3-3), aux New York Red Bulls (2-2), à Montréal (0-0) et en milieu de semaine contre New York City (1-1). L’entraîneur italien Christian Lattanzio s’appuie sur plusieurs joueurs passés par les championnats européens avec le capitaine Ashley Westwood (Burnley), le Polonais Swiderski (PAOK) ou le Croate Kahlina (Ludogorets). De plus, Enzo Copetti s’affirme sur le front de l’attaque après son passage au Racing Club.

En face, Cincinnati est l’actuel leader de la Conférence Est avec 6 points d’avance sur son 1er poursuivant, Nashville. Auteurs d’une très bonne saison, les Orange et Bleu n’ont perdu qu’à 2 reprises. Surpris à Washington par DC United (3-0), les hommes de Pat Noonan ont de nouveau été tenus en échec par New England Revolution (2-2). Dans cette période de Gold Cup, Cincinnati a quelques joueurs partis en sélection comme Miazga ou Vazquez. Néanmoins, malgré ces absences, l’effectif garde fière allure avec l’Argentin Luciano Acosta, l’attaquant américain Badji, le Japonais Kubo ou le Colombien Santiago Arias (passé par l’Atlético). Leader de la Conférence, Cincinnati devrait se reprendre en dominant le FC Charlotte.

