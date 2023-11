Surprise : le MVP de MLS est un petit Argentin, mais ce n'est pas Lionel Messi

La MLS tient son nouveau roi.

Auteur de 17 buts et 14 passes décisives cette saison, Luciano Acosta a été sacré MVP de MLS pour la saison 2023. L’Argentin et son mètre 60 ont régné en maîtres sur le championnat cette saison avec Cincinnati : premiers de saison régulière, les joueurs de l’Ohio ont remporté le Supporter Shield, qui récompense, conférences confondues, la meilleure équipe à l’issue de la première phase du championnat. Désormais engagé en play-off, le FC Cincinnati jouera la finale de conférence à l’Est, face à Columbus, de Wilfried Nancy, avant de peut-être affronter l’autre grand favori du trophée en finale, Denis Bouanga.

Took his game to another dimension & had a season for the ages. ✨@fccincinnati’s Lucho Acosta is the 2023 Landon Donovan MLS MVP! pic.twitter.com/pGlSS5gSwH — Major League Soccer (@MLS) November 27, 2023

Passé par Boca Juniors puis Estudiantes de la Plata, Acosta joue en MLS depuis 2016, à l’exception d’un intermède de deux ans au Mexique, à Atlas, entre 2019 et 2021. Aux États-Unis, il n’a pour l’instant connu que deux franchises, Cincinnati et DC United. Largement en tête des votes (60,3%), il devance Denis Bouanga (14,9%) et un compatriote, Thiago Almada (6,4%). Il est le quatrième Argentin à remporter le trophée Landon Donovan MLS MVP, après Christian Gomez (2006), Guillermo Barros Schelotto (2008) et Diego Valeri (2017).

On peut donc être Ballon d’or sans être le meilleur joueur des deux championnats auxquels on a participé.

The skills. The stats. Lucho has it all. The 2023 MLS MVP is a joy to watch. pic.twitter.com/v8krgZkeaD — Major League Soccer (@MLS) November 27, 2023

La désillusion de Lionel Messi avec l'Inter Miami