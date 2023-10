Encore une performance XXL de Denis Bouanga en MLS

Bouanga s’éclate à L.A.

Parti de Saint-Étienne il y a un an et demi, Denis Bouanga (28 ans) avait choisi d’aller relever le défi américain en MLS, du côté du Los Angeles FC. Un challenge relevé avec brio jusqu’ici. Après une première saison intéressante en 2022, avec un titre national au bout, le Gabonais tourne à plein régime cette année et a réalisé une grande performance ce mercredi, en plantant un triplé : trois réalisations en 45 minutes, qui confirment sa très grosse forme, lui qui en est à 17 buts et 6 passes décisives en 29 matchs depuis l’entame de la saison de Major League Soccer. C’est simple : il est désormais le meilleur buteur du championnat.

Surtout, ces trois buts ont largement contribué au succès (5-1) des siens face à Minnesota, qui assure une place en play-off au LAFC (troisième de Conférence Ouest), à deux journées de la fin de la saison régulière. Los Angeles est donc lancé à la poursuite du doublé, après son titre de 2022. Bouanga a déjà fini meilleur buteur de la Ligue des champions CONCACAF 2023 (7 pions), malgré une finale perdue en juin dernier face au Club León (2-1, 1-0).

L’Amérique est Bouan-gaga.

